"Uz Božji blagoslov, Sonja i ja": Oženio se Borenović

Vjenčanje održano u Beogradu

Izvor: Branislav Borenović/X

Član Pokreta "Sigurna Srpska" i političar Branislav Borenović danas se oženio Sonjom Tomaš, direktoricom Ekonomske škole u Banjaluci.

Crkveno vjenčanje obavljeno je u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu, a srećne vijesti Borenović je podijelio na društvenoj mreži Iks.

Uz fotografiju i objavu povodom vjenčanja, Borenović je napisao:

"Ljubav je putovanje koje je najljepše kada se dijeli. Uz Božji blagoslov, Sonja i ja".

Brojne čestitke povodom vjenčanja uslijedile su nakon njegove objave.

Љубав је путовање које је најљепше када се дијели.Уз Божји благослов, Соња и ја ❤️ https://t.co/cML2v83o0y — Branislav Borenović (@BBorenovic)November 15, 2026

(MONDO)