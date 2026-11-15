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"Uz Božji blagoslov, Sonja i ja": Oženio se Borenović

"Uz Božji blagoslov, Sonja i ja": Oženio se Borenović

Izvor mondo.ba
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Vjenčanje održano u Beogradu

Oženio se Branislav Borenović Izvor: Branislav Borenović/X

Član Pokreta "Sigurna Srpska" i političar Branislav Borenović danas se oženio Sonjom Tomaš, direktoricom Ekonomske škole u Banjaluci.

Crkveno vjenčanje obavljeno je u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu, a srećne vijesti Borenović je podijelio na društvenoj mreži Iks.

Uz fotografiju i objavu povodom vjenčanja, Borenović je napisao:

"Ljubav je putovanje koje je najljepše kada se dijeli. Uz Božji blagoslov, Sonja i ja".

Brojne čestitke povodom vjenčanja uslijedile su nakon njegove objave.

(MONDO)

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Branislav Borenović vjenčanje

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