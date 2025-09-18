logo
Mihajilica traži sjednicu Odbora za bezbjednost NSRS zbog napada na Vukanovića i Borenovića

Mihajilica traži sjednicu Odbora za bezbjednost NSRS zbog napada na Vukanovića i Borenovića

Autor Nikolina Damjanić
0

Član Odbora za bezbjednost NSRS Milanko Mihajilica zatražio je sjednicu povodom napada na imovinu Nebojše Vukanovića i na poslanika PDP-a Branislava Borenovića.

Milanko Mihajilica Izvor: MONDO

Mihajilica je zatražio da sjednici prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar pravde Goran Selak, kao i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević.

"Oni bi trebalo da članove Odbora informišu o tome šta su nadležne institucije preduzele u pronalasku počinilaca ovih napada", rekao je Mihajilica na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je izrazio očekivanje da će sjednica biti održana što prije.

Na automobilu Vukanovića izbio je požar 10. septembra, čiji uzrok još nije poznat jer se čeka mišljenje sudskog vještaka.

Borenović je napadnut 5. septembra u Banjaluci, kada su mu, u trenutku izlaska iz automobila, pritrčala dvojica maskiranih napadača i poprskala ga biber sprejom.

(MONDO)

Tagovi

Milenko Mihajlica NSRS Nebojša Vukanović Branislav Borenović

