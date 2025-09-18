Mihajilica traži sjednicu Odbora za bezbjednost NSRS zbog napada na Vukanovića i Borenovića

Član Odbora za bezbjednost NSRS Milanko Mihajilica zatražio je sjednicu povodom napada na imovinu Nebojše Vukanovića i na poslanika PDP-a Branislava Borenovića.

Izvor: MONDO

Mihajilica je zatražio da sjednici prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar pravde Goran Selak, kao i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević.

"Oni bi trebalo da članove Odbora informišu o tome šta su nadležne institucije preduzele u pronalasku počinilaca ovih napada", rekao je Mihajilica na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je izrazio očekivanje da će sjednica biti održana što prije.

Na automobilu Vukanovića izbio je požar 10. septembra, čiji uzrok još nije poznat jer se čeka mišljenje sudskog vještaka.

Borenović je napadnut 5. septembra u Banjaluci, kada su mu, u trenutku izlaska iz automobila, pritrčala dvojica maskiranih napadača i poprskala ga biber sprejom.

(MONDO)