Nakon što je napadnut: Borenović dobio policijsku zaštitu

Poslanik Partije demokratskog progresa (PDP) u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Branislav Borenović dobio je policijsku zaštitu nakon napada na njega koji se dogodio 5. septembra ispred ulaza u zgradu u kojoj živi.
Borenović je za RSE rekao da je zaštitu naložila Direkcija za koordinacija policijskih tijela BiH, u skladu sa bezbjednosnim procjenama i zakonskim procedurama.
On je napadnut u Banjaluci 5. septembra naveče, u trenutku izlaska iz automobila, kada su mu pritrčala dvojica maskiranih napadača i poprskala ga biber sprejom.
Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i policija pokrenuli su istragu kako bi pronašli počinioce.
Borenović tvrdi da još uvijek nema informacija o toku istrage, te da počinioci i dalje nisu identifikovani.
Snimak napada objavio je na društvenim mrežama.
(Mondo)