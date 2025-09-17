logo
Nakon što je napadnut: Borenović dobio policijsku zaštitu

Autor Dušan Volaš
Poslanik Partije demokratskog progresa (PDP) u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Branislav Borenović dobio je policijsku zaštitu nakon napada na njega koji se dogodio 5. septembra ispred ulaza u zgradu u kojoj živi.

Borenović dobio policijsku zaštitu Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Borenović je za RSE rekao da je zaštitu naložila Direkcija za koordinacija policijskih tijela BiH, u skladu sa bezbjednosnim procjenama i zakonskim procedurama.

On je napadnut u Banjaluci 5. septembra naveče, u trenutku izlaska iz automobila, kada su mu pritrčala dvojica maskiranih napadača i poprskala ga biber sprejom.

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i policija pokrenuli su istragu kako bi pronašli počinioce.

Borenović tvrdi da još uvijek nema informacija o toku istrage, te da počinioci i dalje nisu identifikovani.

Snimak napada objavio je na društvenim mrežama.

(Mondo)

Tagovi

Branislav Borenović

