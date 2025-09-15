Deset dana nakon napada u Banjaluci, Borenović još traži odgovore "Ko? Zašto?"

Poslanik PDP-a u Parlamentu BiH, Branislav Borenović napadnut je prije deset dana ispred svoje zgrade u Banjaluci, a još uvijek čeka odgovore na pitanje „Ko? Zašto?“, kako je sam napisao na Iksu.

Izvor: Screenshot

Napad je izazvao dvojicu maskiranih muškaraca koji su mu u oči prskali biber sprej, zbog čega je završio u Hitnoj pomoći i UKC Banjaluka.

Dolazak i odlazak napadača, kao i vozilo kojim su stigli i otišli, zabilježile su nadzorne kamere, dok policija navodi da je istraga u toku. Postoje i svjedoci incidenta.

Како сам обећао бројним медијима, знајући да је улога јавности јако важна, објављујем и снимак друге камере са чела зграде у којој живим…заиста ОЧЕКУЈЕМ и вјерујем да ће полиција и тужилаштво овај напад РАСВИЈЕТЛИТИ до краја.



Сада је ИСТИНА најважнија, откривање нападача и…pic.twitter.com/DwVfrIRUdP — Branislav Borenović (@BBorenovic)September 6, 2025

Borenović apeluje da nadležni otkriju počinioce i motive napada, naglašavajući zabrinutost zbog toga što deset dana kasnije još uvijek nema odgovora.

(MONDO)