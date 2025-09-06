Borenović nakon napada: "Ne znam šta je motiv, vjerujem da institucije imaju kapacitet da otkriju istinu"

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je da je napad na njega, koji se dogodio sinoć oko 21 čas u Banjaluci, izgledao “kao ružan san” i da i dalje ne može da shvati motiv.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Kako je ispričao novinarima u Banjaluci, nakon što se vratio sa proslave doktorata prijateljice s kojom je studirao, na parkingu zgrade u kojoj živi iznenada su mu prišla dva maskirana napadača. Jedan od njih mu je u oči više puta isprskao biber sprej, dok je drugi stajao iza njega. Nakon napada obojica su pobjegla u automobil u kojem ih je čekala treća osoba.

"Sve se desilo u nekoliko sekundi. Samo sam uspio reći: ‘Ljudi, šta radite?’ i ništa više. Oči su pekle, nisam mogao ni ključ da uzmem u ruke. Kada sam se uspio umiti, pozvao sam policiju i hitnu pomoć. Došli su u roku od minuta, ukazana mi je pomoć i dao sam izjavu", rekao je Borenović.

Dodao je da je ulica u kojoj živi dobro osvijetljena, da postoje brojni snimci i da očekuje da će policija i tužilaštvo brzo rasvijetliti slučaj.

Како сам обећао бројним медијима, знајући да је улога јавности јако важна, објављујем и снимак друге камере са чела зграде у којој живим…заиста ОЧЕКУЈЕМ и вјерујем да ће полиција и тужилаштво овај напад РАСВИЈЕТЛИТИ до краја.



Сада је ИСТИНА најважнија, откривање нападача и…pic.twitter.com/DwVfrIRUdP — Branislav Borenović (@BBorenovic)September 6, 2025

"Na snimcima se jasno vidi kako dvojica napadača izlaze iz tamnog automobila, prilaze mi, prskaju me sprejom i potom bježe istim vozilom. To je klasičan napad iz zasjede, mafijaški čin. Nemam sukobe ni sa kim, bavim se politikom 20 i više godina. Ne znam šta je motiv i zato je važno da institucije otkriju ko su napadači i šta je razlog. Samo istina može zaustaviti nagađanja i teorije zavjere", istakao je on.

Borenović je naveo da su mu poslije incidenta podršku uputili brojni građani, prijatelji i gotovo svi politički lideri iz Republike Srpske i Federacije BiH, uključujući i predstavnike vlasti.

"Najvažnije je da ovo ne ostane nerazjašnjeno. Ako se takvi napadi ne otkriju, onda svi mi moramo da se zapitamo kako ćemo se ubuduće zaštititi. Vjerujem da institucije imaju kapacitet da otkriju istinu", poručio je Borenović.

Policija je potvrdila da radi na rasvjetljavanju ovog slučaja, a istraga je u toku.

(MONDO)