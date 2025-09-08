logo
Istraga traje, počinioci nisu pronađeni: Tužilaštvo tražilo snimke, medicinsku dokumentaciju i saslušanje Borenovića

Autor Brankica Spasenić
Banjalučka policija pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva sprovodi istragu napada na poslanika u Predstavničkom domu PS BiH Branislava Borenovića, a počinioci još nisu identifikovani.

Tužilaštvo tražilo snimke, medicinsku dokumentaciju i saslušanje Borenovića Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Borenović je napadnut 5. septembra ispred zgrade u kojoj živi u Banjaluci, kad su ga dvojica maskiranih napadača poprskali biber sprejom, nakon čega su pobjegli. Borenoviću je ukazana ljekarska pomoć u UKC RS, a događaj je okvalifikovan kao krivično djelo tjelesna povreda.

Iz tužilaštva nam je saopšteno šta su preduzeli tokom dosadašnje trodnevne istrage.

"Tužilac je naložio policijskim službenicima PU Banjaluka da izuzmu video nadzor, saslušaju oštećenog i pribave medicinsku dokumentaciju. Takođe, naložio je da preduzmu radnje na otkrivanju i identifikovanju počinilaca krivičnog djela tjelesna povreda", istakli su za Mondo u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

(Mondo)

