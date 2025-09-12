Borenović objavio novi snimak napada: "Slučaj još uvijek nije rasvijetljen"

Branislav Borenović, poslanik Kluba PDP-SDS-Za pravdu i red u Predstavničkom domu PS BiH, objavio je novi snimak napada na njega.
Kako je napisao, snimak je nastao prije samog napada na njega.
"Sedam dana je prošlo od nevjerovatnog, iznenadnog i očigledno organizovanog napada na mene. Ovaj slučaj još uvijek nije rasvijetljen, niti su pronađeni napadači i sasvim je logično da očekujem i istrajavam da sve bude istraženo i dovedeno do kraja. U tom smislu objavljujem još jedan snimak sa kamere gdje se vidi dolazak dvojice napadača u trenucima prije samog fizičkog napada", naveo je Borenović.
"Koristim svaku, pa i ovu priliku da pozovem sve koji imaju bilo kakvu informaciju o počiniocima ovog napada da takva saznanja dostave policiji ili meni lično, uz neizmjernu ljudsku i svaku drugu ličnu zahvalnost", dodao je Borenović.
Istakao je da se nada da će ovaj, ali, kako je rekao, i drugi nasilnički ataci na njegove kolege poslanike i bilo kojeg građanina biti razotkriveni.
"Jer samo tako možemo zaustaviti sve izraženiji opšti osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti u društvu u kojem živimo", poručio je Borenović.
