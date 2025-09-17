logo
Bez pomaka u istrazi: Vukanovićev drugi automobil izgorio, uzrok i dalje misterija

Autor Nikolina Damjanić
0

Sedmicu dana nakon što je u Trebinju izgorio automobil u vlasništvu Nebojše Vukanovića, narodnog poslanika i lidera liste Za pravdu i red, iz Okružnog javnog tužilaštva Trebinje poručuju da uzrok požara još nije utvrđen.

26.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Još nije utvrđen uzrok izbijanja požara na vozilu u vlasništvu narodnog poslanika Nebojše Vukanovića", saopštili su iz Tužilaštva za Nezavisne novine.

Podsjećamo, vozilo marke Ford Fiesta izgorjelo je u srijedu, 10. septembra, oko 22.30 časova. Riječ je o drugom incidentu ove vrste – prvi slučaj zapaljenog vozila u vlasništvu Vukanovića zabilježen je u martu ove godine, takođe u Trebinju. Taj slučaj takođe nije rasvijetljen.

"Za prvi slučaj su završena potrebna vještačenja. Tužilaštvo je dalo nalog Policijskoj upravi Trebinje da preduzme dalje mjere u cilju identifikacije počinilaca", navode iz OJT Trebinje.

Vukanović: "Ne očekujem ništa dok traje ovaj režim"

Vukanović je rekao da ga ne iznenađuje što ni sedam dana nakon požara nije utvrđen uzrok.

"Kad za šest mjeseci nisu napravili nijedan pomak u istrazi prethodnog slučaja, ne očekujem ništa ni sada. Jasno sam rekao – istina će izaći na vidjelo tek kada ovaj režim ode, jer oni stoje iza svega", poručio je Vukanović.

Izvor: Screenshot/Nebojša Vukanović

On tvrdi da je automobil kupio nedavno u Doboju, potom odvezao u Ljubinje na servis, i da je kobne večeri prvi put dovezao vozilo kući. Dok ga je kod kuće čekala supruga za večeru, stigao mu je poziv da mu automobil gori ispred kuće.

"Strčao sam i počeo gasiti požar dok vatrogasci nisu stigli. Iza ovog napada stoji Milorad Dodik, vođa mafije i naručilac – izvršioci su nebitni. Pravda će biti obaveza", izjavio je Vukanović.

On je inspektorima dao iskaz, u kojem navodi da isključuje mogućnost samozapaljenja, te tvrdi da iza oba požara stoje ljudi iz vrha vlasti.

Istraga i dalje traje

Iz Tužilaštva su potvrdili da je odmah nakon drugog požara izvršen uviđaj, kojim je rukovodio dežurni tužilac, uz prisustvo inspektora za protivpožarnu zaštitu i pripadnika PU Trebinje.

"Vozilo je potom prebačeno ispred prostorija PU Trebinje radi dodatnih vještačenja. Ovlašteni sudski vještak protivpožarne struke je utvrdio žarište požara, uzeti su brisevi i komponente iz vozila, koje će biti predmet daljih analiza. Na osnovu toga, biće sačinjen nalaz i mišljenje o uzrocima izbijanja požara", navode iz Tužilaštva.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak ranije je izjavio da se preduzimaju sve neophodne mjere kako bi se utvrdio uzrok požara.

Napadi na opozicionare bez epiloga

Ovo nije usamljen slučaj napada na opozicione političare u Republici Srpskoj. U februaru je napadnut SDS-ov funkcioner Dragan Mektić, a nedavno i lider PDP-a Branislav Borenović. Ni ti slučajevi još uvijek nisu dobili pravosudni epilog.

(MONDO/Nezavisne novine)

