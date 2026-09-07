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Generalni štrajk u pravosuđu HNK: Sindikat traži povećanje plata za 20 odsto

Generalni štrajk u pravosuđu HNK: Sindikat traži povećanje plata za 20 odsto

Autor Dragana Božić
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Službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) stupili su danas u generalni štrajk zbog niskih plata.

Generalni štrajk u pravosuđu HNK Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U pravosudnim institucijama HNK zaposleno je 255 ljudi, a Sindikat traži povećanje primanja za najmanje 20 odsto, uz adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova.

Predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika u pravosudnim institucijama Vesna Kojić rekla je da je Kantonalna vlada prije tri mjeseca ponudila povećanje od 10 do 15 odsto, ali samo za asistente sudija, što nije prihvatljivo.

Zbog štrajka, građani neće moći u punom obimu koristiti usluge pravosudnih institucija, uključujući dobijanje različitih uvjerenja i potvrda, te druge usluge koje se pružaju u redovnom radu sudova i tužilaštava. 

(Srna)

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