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Sindikat pravosuđa HNK najavio generalni štrajk

Sindikat pravosuđa HNK najavio generalni štrajk

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za 7. septembra generalni štrajk zbog niskih plata.

Sindikat pravosuđa HNK najavio generalni štrajk Izvor: MONDO

Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova.

Nakon što je kantonalna Vlada usvojila zaključak o pokretanju postupka mirenja sa zaposlenima u pravosudnom sektoru, iz Sindikata su poručili da "nikakvo fingirano mirenje i birokratsko odgađanje neće zaustaviti radnike koji traže samo ono što su pošteno zaradili".

"Ako Vlada zaista želi dijalog, Sindikat je spreman za razgovor — ali razgovor podrazumijeva ozbiljne i konkretne ponude", istakli su iz Sindikata.

Generalni štrajk zakazan je za 7. septembar u 7.30 časova u svim sudovima i Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. 

(Srna)

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štrajk pravosuđe HNK

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