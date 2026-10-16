Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osudio je antisemitske povike navijača Torcide i pozvao na hitnu reakciju nadležnih institucija.

Izvor: Profimedia

Predsjednik HrvatskeZoran Milanović osudio je ponašanje dijela navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, tokom koje su zabilježeni antisemitski povici i veličanje nacističkog i ustaškog režima. Poručio je da osude takvih postupaka nisu dovoljne i pozvao policiju, državno tužilaštvo i sudove na hitnu reakciju i sankcionisanje odgovornih.

"Nedopustivo je, sramotno i za svaku osudu ponašanje dijela navijača Torcide u Splitu. Povici i postupci kojima se otvoreno slave nacistički i ustaški režim zahtijevaju hitnu i sistemsku reakciju hrvatske policije, državnog tužilaštva i na kraju sudova", poručio je Milanović.

Milanović je pozvao nadležne institucije da ozbiljno pristupe istrazi kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja. Smatra da je, uz javnu osudu, potrebno preduzeti konkretne mjere kojima će se pokazati da u Hrvatskoj nema mjesta veličanju nacizma i ustaštva.

"Riječi osude kakve slušamo od Vlade više nisu dovoljne, nužne su mjere i sankcije koje će pokazati da u Hrvatskoj nema mjesta za veličanje nacizma i ustaštva", istakao je.

Vidi opis "Riječi osude od Vlade nisu dovoljne": Oglasio se Zoran Milanović zbog skandala u Splitu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Milanović je pritom naglasio da ponašanje dijela navijača ne treba poistovjećivati sa svim pripadnicima Torcide i navijačima Hajduka. Poručio je da oni koji vole i poštuju svoj klub ne smiju snositi posljedice zbog postupaka manjine koja svojim ponašanjem narušava ugled navijačke grupe, kluba i države.

"Navijači koji vole i poštuju svoj fudbalski klub ne smiju biti taoci manjine koja sramoti ne samo Torcidu i Hajduk nego i Hrvatsku", zaključio je Milanović.

(Večernji list/MONDO)