Nacizam u Splitu se oteo kontroli: Oglasila se i vlada Hrvatske

Nacistički povici navijača Hajduka u Splitu izazvali su reakciju vlade Hrvatske, koja osuđuje ovakvo ponašanje i pokreće istragu.

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Nacističko divljanje navijača Hajduka iz Splita, "Torcide", bacilo je u Hrvatskoj u drugi plan i pobjedu Hajduka nad Ajaksom na Poljudu i pobjedu Dinamo Zagreba nad Anderlehtom na Maksimiru.

Morbidna fašistička predstava na ulicama Splita, gdje su navijači oko mrtvačkog kovčega klicali Afolfu Hitleru i koncentracionom logoru Aušvic, primorala je i vladu Hrvatske na reakciju.

"Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tokom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu. Policija sprovodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje", saopštila je vlada.

Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tijekom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje. — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH)October 15, 2026

Divljaštvo i na stadionu Hajduka

U Hrvatskoj odomaćeni fašistički slogani "Za dom spremni", pozivi na ubijanje Srba i drugi pokliči odavno su dio navijačkog folklora na Poljudu i ne izazivaju više glasne ili bilo kakve reakcije. Ipak, ovog puta su navijači Hajduka uspjeli da i širom Evrope skrenu pažnju na sebe. I nisu to učinili samo slavljenjem Adolfa Hitlera.

I na samoj utakmici protiv Ajaksa, u trenucima Hajdukovog vođstva 2:1, na stadionu je priređena velika bakljada koja je izazvala prekid od čak 12 minuta. Od 77. do 89. se nije igralo, pa će zbog bakljade, pa i eksplozija topovskih udara i slične pirotehnike sigurno biti izrečena žestoka kazna UEFA.

Hajduk je čekao ovu evropsku noć 16 godina jer ga odavno nema u Evropi, ostvario je jednu od najvećih pobjeda u novijoj istoriji, ali biće to noć upamćena po divljaštvu i fašizmu, a ne po uspjehu na terenu.