Gotovo pola miliona KM na točkovima: U Kotor Varošu oduzeta vozila bez carinskih papira (Foto)

Vozila procijenjene vrijednosti 480.000 KM oduzeli su službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH na području Kotor Varoša, nakon što je utvrđeno da za njih nije postojala dokumentacija o sprovedenoj carinskoj proceduri.

Akcija je sprovedena koordinisanim radom više organizacionih jedinica UIO, u saradnji sa nadležnim pravosudnim organima, na osnovu obavještajnih informacija koje su ukazivale na nepravilnosti u poslovanju provjeravanih lica na području Kotor Varoša, saopšteno je iz UIO.

Tokom provjera prometa i porijekla robe pronađeno je više vozila stranog porijekla za koja nije postojala dokumentacija o sprovedenom carinskom postupku.

Pronađena vozila su oduzeta, a protiv odgovornih lica u toku je preduzimanje zakonom propisanih mjera i radnji.

U aktivnostima na terenu učestvovali su ovlašteni službenici Odsjeka za provođenje propisa Regionalnog centra Banjaluka i Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja.

Iz UIO pozivaju građane da svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje prijave na otvorenu liniju 080 02 06 07. Pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

(Mondo)