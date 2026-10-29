logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gotovo pola miliona KM na točkovima: U Kotor Varošu oduzeta vozila bez carinskih papira (Foto)

Gotovo pola miliona KM na točkovima: U Kotor Varošu oduzeta vozila bez carinskih papira (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
0

Vozila procijenjene vrijednosti 480.000 KM oduzeli su službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH na području Kotor Varoša, nakon što je utvrđeno da za njih nije postojala dokumentacija o sprovedenoj carinskoj proceduri.

U Kotor Varošu oduzeta vozila vrijedna 480.000 KM Izvor: УИО БиХ

Akcija je sprovedena koordinisanim radom više organizacionih jedinica UIO, u saradnji sa nadležnim pravosudnim organima, na osnovu obavještajnih informacija koje su ukazivale na nepravilnosti u poslovanju provjeravanih lica na području Kotor Varoša, saopšteno je iz UIO.

Tokom provjera prometa i porijekla robe pronađeno je više vozila stranog porijekla za koja nije postojala dokumentacija o sprovedenom carinskom postupku.

Pronađena vozila su oduzeta, a protiv odgovornih lica u toku je preduzimanje zakonom propisanih mjera i radnji.

U aktivnostima na terenu učestvovali su ovlašteni službenici Odsjeka za provođenje propisa Regionalnog centra Banjaluka i Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja.

Iz UIO pozivaju građane da svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje prijave na otvorenu liniju 080 02 06 07. Pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

UIO BiH automobili carina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ