Akcija "Sting" u Istočnom Sarajevu: Uhapšene tri osobe, oduzeti droga, oružje i 446 kilograma duvana za nargilu

Policijska uprava Istočno Sarajevo je saopštila su njihovi pripadnici u okviru akcije "Stigng" uhapsili tri osobe i između ostalog pronašli drogu, pušku i više od 440 kilograma duvana za nargile.

Izvor: PU Istočno Sarajevo

Uhapšena su F.D. iz Istočnog Novog Sarajeva, G.S. iz Istočne Ilidže i P.R. iz Trnova, a policija je danas na osnovu naredbi Okružnog suda u Istočnom Sarajevu izvršila pretrese na šest lokacija na području te tri opštine.

"Tokom pretresa oduzeto je više tableta koje se nalaze na listi droge i prekursora, puška, dvije vage za precizno mjerenje na kojima su pronađeni ostaci bijele praškaste materije, 14 pakovanja duvana, 446 kilograma duvana za nargile koji će biti predmet vještačenja, kao i više mobilnih telefona i SIM kartica", naveli su iz policije.

Akcija "Sting" usmjerena je protiv grupe lica koja su povezana radi izvršenja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Ova akcija sprovedena je u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.