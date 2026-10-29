Tragedija na prevoju Komar: Muškarac izgubio bitku za život nakon teškog sudara

Muškarac N.S. (49) iz Donjeg Vakufa preminuo je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u mjestu Nežići na prevoju Komar, saopšteno je danas iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Izvor: MUP KS

Povrijeđeni je preminuo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Po nalogu kantonalnog Tužilaštva u Travniku, biće izvršena obdukcija tijela preminulog.

Saobraćajna nesreća dogodila se u utorak, 27. oktobra, u 16.10 časova, a u sudaru tri automobila povrijeđeno je pet lica, od kojih četiri teže.