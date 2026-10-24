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Teška nesreća kod Tuzle: Autobus sletio s ceste, ima povrijeđenih

Teška nesreća kod Tuzle: Autobus sletio s ceste, ima povrijeđenih

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
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Teška saobraćajna nesreća se dogodila jutros u mjestu Husino kod Tuzle u kojoj ima više povrijeđenih osoba te je blokiran saobraćaj na dionici puta Šićki Brod - Živinice.

Autobus sletio s ceste kod Tuzle Izvor: FENA

Kako je za Klix.ba potvrđeno iz MUP-a TK, jutros u 6:10 sati došlo je do saobraćajne nesreće kada je autobus sletio s ceste.

Nažalost, u nesreći ima povrijeđenih, ali još uvijek nema detaljnijih informacija o stepenu povreda niti broju povrijeđenih.

Iz BIHAMK-a su se također oglasili s obzirom na to da je obustavljen saobraćaj.

"Zbog teške saobraćajne nezgode u mjestu Husino, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M-18 (Šićki Brod - Živinice). Uviđaj je u toku, a saobraćaj se usmjerava alternativnim pravcem", istakli su.

(Mondo)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Tuzla

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