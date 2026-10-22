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Pokrenuta humanitarna akcija: Pomoć za porodicu stradalog Marinka Lopatića i njegovih petoro djece

Pokrenuta humanitarna akcija: Pomoć za porodicu stradalog Marinka Lopatića i njegovih petoro djece

Autor Dušan Volaš Izvor MONDO/Srna
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Opštinska uprava Sokolac pokrenula je danas humanitarnu akciju za pomoć porodici nedavno stradalog Marinka Lopatića, iza kojeg je ostalo petoro maloljetne djece.

Pokrenuta akcija pomoći za petoro djece stradalog Marinka Lopatića Izvor: Shutterstock

Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević naveo je da je prerani odlazak Lopatića, iza kojeg je ostala supruga i petoro maloljetne djece veliki gubitak kako za njegovu porodicu i prijatelje, tako i za Sokolac.

"U trenucima kada se riječima ne može ublažiti bol zbog ovako velikog gubitka važno je da djelima pokažemo da porodica Lopatić nije sama i da može računati na podršku svog grada", rekao je Bašević.

On je pozvao privredne subjekte, javne ustanove, preduzeća, institucije, sugrađane i sve ljude dobre volje da se uključe u ovu akciju kako bi se riješili osnovni egzistencijalni problemi sa kojima se porodica susreće.

Pomoć za porodicu Marinka Lopatića može se uplatiti na broj žiro računa 5557000058239147. Svrha uplate je humanitarna pomoć za porodicu Marinka Lopatića, a primalac je njegova supruga Nevena Lopatić.

Marinko Lopatić poginuo je 4. oktobra u saobraćajnoj nesreći, kada je "sitroenom" sletio sa kolovoza u mjestu Glasinačko polje na putu Podromanija-Rogatica.

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Tagovi

Sokolac humanitarna akcija saobraćajna nesreća

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