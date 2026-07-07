Počela gradnja dodatne trake na putu Podromanija–Sumbulovac, investicija vrijedna 6,2 miliona KM (FOTO)

Predsjednik Vlade RS Savo Minić, Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković ozvaničili su danas na Sokocu početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je danas da će dodatna traka za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac biti duga 1.871 metar, a da je cilj da radovi budu završeni za 18, umjesto ugovorenih 36 mjeseci.

Janković je, nakon što su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i Milorad Dodik ozvaničili početak radova, novinarima rekao da je ukupna širina saobraćajnice 9,65 metara, te da je vrijednost projekta sa PDV-om 6.204.000 KM.

On je rekao da je ugovoreni rok za izvođenje radova 36 mjeseci, ali da su "Putevi Republike Srpske" sa izvođačem usaglasili novu dinamiku kojom je predviđeno da ova dionica bude završena za 18 mjeseci, odnosno do kraja naredne godine.

Janković je dodao da je izvođač radova preduzeće "Romanijaputevi", dok će nadzor obavljati firma iz Istočnog Sarajeva.

On je najavio da su u planu i izgradnja treće trake iz pravca Mokrog na magistralnom putu M-19, kao i rehabilitacija dionice Podromanija-Sumbulovac.

Prema njegovim riječima, do kraja naredne godine trebalo bi da bude rehabilitovan gotovo cijeli magistralni put M-19, od Karakaja preko Zvornika, Vlasenice, Milića, Han Pijeska i Sokoca do Pala.

Janković je istakao da je riječ o velikom investicionom ciklusu koji se realizuje u saradnji sa Vladom Republike Srpske i koji će doprinijeti boljoj bezbjednosti i kvalitetu saobraćaja za sve građane Republike Srpske.

(Srna/Mondo)