Nakon žalbi mještana, "Putevi RS" pozvali Grad da završi radove na mostu u Česmi

Nakon pritužbi mještana na nedovršenost mosta i nedostatak javne rasvjete u banjalučkom naselju Česma, iz Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ pozvali su Grad Banjaluku da ispuni preostale obaveze iz Sporazuma o izgradnji ovog objekta.

Iz ovog preduzeća ističu da očekuju reakciju Gradske uprave i da se realizuju obaveze koje se odnose na javnu rasvjetu i hortikulturno uređenje pristupnih saobraćajnica, koje su, kako navode, ostale nedovršene.

Podsjećaju da je Vlada Republike Srpske ranije odlukom preuzela od Grada Banjaluke izgradnju mosta, a potom i pristupnih saobraćajnica, nakon čega su „Putevi Republike Srpske“ završili sve preuzete radove.

Po završetku izgradnje, Gradu Banjaluka je 2. aprila ove godine upućen dopis sa zahtjevom da ispuni svoje obaveze iz sporazuma, ali odgovor, kako navode, još uvijek nije stigao.

„Grad je u obavezi da izvede rasvjetu i zelenilo na ovoj saobraćajnici, ali do danas nismo dobili odgovor niti su preduzete aktivnosti kako bi se te obaveze realizovale“, navodi se u saopštenju „Puteva Srpske“.

Iz ovog preduzeća naglašavaju da je most sa pristupnim saobraćajnicama bezbjedan za korištenje, uz poštovanje saobraćajnih propisa.

Podsjećaju da je Sporazum o izgradnji mosta u Česmi potpisan 2022. godine, te da je projekat realizovan u okviru podjele nadležnosti između Vlade RS, „Puteva“ i Grada Banjaluka. Vrijednost izgradnje mosta iznosi oko sedam miliona KM, dok je za pristupne saobraćajnice izdvojeno oko 1,5 miliona KM, a sredstva su obezbijedili „Putevi Republike Srpske“ i Vlada RS.

Podsjećamo, stanovnici banjalučkog naselja Česma upozorili su na ozbiljne bezbjednosne nedostatke na nedavno otvorenom mostu, ističući da infrastruktura nije u potpunosti završena uprkos tome što je puštena u saobraćaj.

U dopisu upućenom medijima, građani su naveli da most i pristupne saobraćajnice nemaju uličnu rasvjetu, što u večernjim časovima značajno smanjuje vidljivost i povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.

Poseban problem, kako ističu, predstavlja nedovršen trotoar na spoju mosta i nadvožnjaka u dužini od oko 200 metara, zbog čega su pješaci primorani da se kreću kolovozom kojim već sada prolazi veliki broj vozila, uključujući teretna vozila i autobuse.