U četvrtak zvanično otvaranje mosta u Česmi

Otvaranje mosta u banjalučkom naselju Česma preko rijeke Vrbas zvanično će biti upriličeno u četvrtak u 15 časova, potvrđeno je iz Puteva Republike Srpske.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

Kako je navedeno, nakon zvaničnog otvaranja mosta predviđen je i ručak koji će biti upriličen povodom završetka ovog značajnog infrastrukturnog projekta za Banjaluku.

Pored toga, navodi se kako će na svečanosti govoriti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Savo Minić.

Podsjetimo, Most u banjalučkom naselju Česma počeo je da se gradi krajem 2022. godine, sa jasno definisanim rokom – 36 mjeseci. Drugim riječima, završetak je bio planiran za kraj 2025. godine.