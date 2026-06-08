Kineski predsjednik Si Đinping doputovao je u Sjevernu Koreju, gdje ga je uz najviše državne i vojne počasti dočekao Kim Džong Un. Tokom dvodnevne posjete, prve nakon sedam godina, očekuje se razgovor dvojice lidera o jačanju saradnje Pekinga i Pjongjanga.

Izvor: Yan Yan / Xinhua News / Profimedia

Uz počasni plotun od 21 topovskog hica i vojni orkestar koji je izvodio himne obje zemlje, Sija i njegovu suprugu Peng Lijuan na međunarodnom aerodromu u ponedeljak su dočekali sjevernokorejski lider Kim Džong Un i njegova supruga Ri Sol Džu, prenijela je kineska državna agencija Sinhua.

Na glavnom trgu u Pjongjangu kineskog lidera dočekala je oduševljena masa građana u svečanoj odjeći, među kojima su bila i djeca koja su nosila zastave, cvijeće i balone. Zgrade su bile ukrašene kineskim i sjevernokorejskim zastavama.

Očekuje se sastanak sa Kim Džong Unom

Tokom dvodnevne posjete, prve nakon sedam godina, očekuje se da će Si održati samit sa Kimom.

Dvojica lidera sastala su se i prošle godine u Pekingu, kada je Kina organizovala veliku vojnu paradu povodom 80 godina od bezuslovne predaje Japana savezničkim snagama, čime je okončan Drugi svjetski rat.

Uoči posjete, Si je u autorskom tekstu napisao da se odnosi Pekinga i Pjongjanga nalaze na "novoj istorijskoj polaznoj tački, pred novim razvojnim mogućnostima".

On je naglasio da su očuvanje, jačanje i razvoj odnosa između dvije zemlje "uvijek bili nepokolebljiva politika" Komunističke partije Kine.

Vidi opis Veliki susret u Pjongjangu: Si Đinping stigao u Sjevernu Koreju poslije sedam godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ding Haitao / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ding Lin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Zhai Jianlan / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Yin Bogu / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Xie Huanchi / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kina želi da učvrsti uticaj u regionu

Peking je tradicionalno imao ulogu starijeg partnera u odnosima sa Sjevernom Korejom, dok je Pjongjang bio snažno zavisan od svog sjeverozapadnog susjeda.

Prema procjeni američke organizacije Nacionalni komitet za Sjevernu Koreju iz 2022. godine, čak 95 odsto sjevernokorejske trgovine bilo je povezano sa Kinom.

Međutim, situacija je počela da se mijenja nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, kada je Sjeverna Koreja Moskvi obezbijedila značajne količine oružja, artiljerije i ljudstva.

Moguća nova ekonomska pomoć Sjevernoj Koreji

Stručnjaci smatraju da Kina pokušava da ponovo učvrsti svoj uticaj nad Sjevernom Korejom kako bi spriječila Pjongjang da se previše približi Moskvi i dođe do tehnologija koje bi dodatno ojačale njegove vojne kapacitete.

Prema njihovim ocjenama, cilj Sija Đinpinga jeste da pokaže vodeću ulogu Kine u sjeveroistočnoj Aziji u vrijeme sve intenzivnijeg strateškog nadmetanja sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Analitičari navode da bi kineski predsjednik mogao da ponudi Sjevernoj Koreji pakete ekonomske pomoći, uključujući isporuke pirinča i đubriva, nastavak organizovanih turističkih posjeta kineskih grupa Sjevernoj Koreji, kao i zajedničke ekonomske projekte.

(Al Jazeera/Mondo)