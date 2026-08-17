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Telefonske prijetnje i "x-bon": Crnogorac više od godinu dana iznuđivao novac na području Tuzlanskog kantona

Telefonske prijetnje i "x-bon": Crnogorac više od godinu dana iznuđivao novac na području Tuzlanskog kantona

Autor Dušan Volaš
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Državljanin Crne Gore, inicijala V. J, uhapšen je zbog sumnje da je u više navrata uz ozbiljne prijetnje iznuđivao novac od žrtava na području Tuzlanskog kantona, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Crnogorac više od godinu dana iznuđivao novac na području Tuzlanskog kantona Izvor: carballo/Shutterstock

Osumnjičeni je lociran i uhapšen 14. avgusta, čime je uspješno okončana višemjesečna istraga koju su policijski službenici provodili pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK.

Prema navodima iz policije, V. J. je kaznena djela iznude u kontinuitetu vršio u periodu od januara 2025. do marta 2026. godine. Provedenom kriminalističkom istragom prikupljeni su dokazi koji potvrđuju da je osumnjičeni, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, telefonom kontaktirao oštećene osobe.

Tokom tih razgovora lažno se predstavljao i upućivao im ozbiljne prijetnje, zahtijevajući isplatu novca. Kako bi prikrio svoje tragove, novac je od žrtava iznuđivao isključivo putem platforme za internetsku isplatu "x-bon".

Nakon hapšenja nad crnogorskim državljaninom provedena je detaljna kriminalistička obrada u prostorijama policije. Po završetku obrade, V. J. je uz izvještaj o počinjenom kaznenom djelu predan Kantonalnom tužilaštvu na daljnje postupanje.

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Tagovi

iznuda Tuzlanski kanton hapšenje

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