Određen pritvor uhapšenima u akciji "Ombra": Od oštećenog planirali iznuditi 150 hiljada KM

Izvor mondo.ba
0

Besimu Zubanu, Ammaru Adroviću, Sabahudinu Muhiću i Mensudu Haliloviću, osumnjičenim za krivično djelo pokušaj iznude, određen je jednomjesečni pritvor.

Određen jednomjesečni pritvor uhapšenima u akciji "Ombra" Izvor: MONDO/Samir Cacan

Ovu vijest je za "Avaz" potvrdio i advokat Ammara Adrovića, Omar Mehmedbašić.

Odluka Opštinskog suda u Sarajevu uslijedila je nakon što je postupajuća tužiteljka Tužilaštva Kantona Sarajevo ranije predložila pritvor za navedene osobe.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo ranije je saopšteno da je pritvor predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo. Osumnjičeni Sehad Zeković i jedna maloljetna osoba pušteni su da se brane sa slobode.

Osumnjičeni se terete da su u proteklom periodu pokušali iznuditi novac od jedne osobe. Od oštećenog su, uz ozbiljne prijetnje po život i imovinu, zahtijevali da im preda 150.000 KM ili da im prepiše vlasništvo nad svojom nekretninom.

Podsjećamo, prvobitno je u akciji kodnog naziva "Ombra", koju je sproveo FUP u petak na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, bilo uhapšeno šest osoba. Nakon ispitivanja u prostorijama Federalne uprave policije, lica su predata u nadležnost Tužilaštva KS.

