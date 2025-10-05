Sumnja na iznudu nekretnine vrijedne 150.000 KM: Četiri osumnjičena iza rešetaka, dvojica puštena

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomesečnog pritvora za četiri osobe osumnjičene za pokušaj iznude velikog novčanog iznosa.

Izvor: Shutterstock

Pritvor je predložen za Besima Zubana, Amara Adrovića, Sabahudina Muhića i Mensuda Halilovića, zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično delo, saopšteno je iz kantonalnog Tužilaštva.

Osumnjičeni su, kako se navodi, u proteklom periodu pokušali iznuditi 150.000 KM od jedne osobe, uz ozbiljne prijetnje po život i imovinu. Od oštećenog su zahtijevali da im preda navedeni iznos ili da im prepiše vlasništvo nad svojom nekretninom.

Šest osoba uhapšeno je u okviru policijske akcije kodnog naziva "Ombra", koju je sprovela Federalna uprava policije.

Dvoje osumnjičenih, Sehad Zeković i jedna maloljetna osoba, pušteni su da se brane sa slobode.

Kako su ranije premijeli federalni mediji, Zeković obavlja funkciju glavnog inspektora Opštine Vogošća.