Akcija "Ombra": Uhapšen i glavni inspektor Vogošće zbog iznude 150.000 KM

Šest osoba uhapšenih u sklopu policijske akcije kodnog naziva "Ombra" sprovedeno je u prostorije Tužilaštva Kantona Sarajevo na dalje postupanje.

Izvor: MUP KS

Među uhapšenima su: Besim Zuban (68), Ammar Menon Adrović (47), Sabahudin Muhić (57), Mensud Halilović (57), Sehad Zeković (46) i jedan 17-godišnji maloljetnik.

Kako prenosi Klix, uhapšeni Zeković obavlja funkciju glavnog inspektora Opštine Vogošća.

Istraga je pokazala da su osumnjičeni od oštećenog pokušavali da iznude novac, zahtevajući iznos od 150.000 KM ili da im prepiše vlasništvo nad svojom nekretninom, uz upotrebu ozbiljnih prijetnji.

Postupajući po naredbi nadležnog Suda, izvršeni su pretresi objekata koje koriste osumnjičeni. Tom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 50.000 KM u različitim apoenima, kao i vatreno oružje, municija, palice, bokseri i drugi predmeti.