logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iznudili novac preko klađenja: Sarajlije osumnjičene da su prijetnjama od Prijedorčanina tražili uplatu od 800 KM

Iznudili novac preko klađenja: Sarajlije osumnjičene da su prijetnjama od Prijedorčanina tražili uplatu od 800 KM

Autor Dušan Volaš
0

Policijska uprava Prijedor podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Iznuda" protiv dvije osobe iz Sarajeva, S.B. i J.V, zbog postojanja osnova sumnje da su iznudili novac od osobe iz Prijedora.

kockanje, kocka, klađenje Izvor: Shutterstock

Sumnja se da su S.B. i J.V. u martu mjesecu ove godine kontaktirali oštećenog putem telefona, te mu uz upućivanje prijetnji zahtijevali da izvrši uplatu novca u iznosu od 800 KM kupovinom X-bonova.

Oštećeni Prijedorčanin je, postupajući po zahtjevu, uplatio traženi iznos i dostavio kodove za kupovinu osumnjičenim osobama. Oni su potom, koristeći virtualne račune otvorene na platformi jedne kladionice, izvršili isplatu iznuđenog novca, naveli su iz PU Prijedor.

Možda će vas zanimati

Tagovi

iznuda klađenje Prijedor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ