Iznudili novac preko klađenja: Sarajlije osumnjičene da su prijetnjama od Prijedorčanina tražili uplatu od 800 KM

Policijska uprava Prijedor podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Iznuda" protiv dvije osobe iz Sarajeva, S.B. i J.V, zbog postojanja osnova sumnje da su iznudili novac od osobe iz Prijedora.

Izvor: Shutterstock

Sumnja se da su S.B. i J.V. u martu mjesecu ove godine kontaktirali oštećenog putem telefona, te mu uz upućivanje prijetnji zahtijevali da izvrši uplatu novca u iznosu od 800 KM kupovinom X-bonova.

Oštećeni Prijedorčanin je, postupajući po zahtjevu, uplatio traženi iznos i dostavio kodove za kupovinu osumnjičenim osobama. Oni su potom, koristeći virtualne račune otvorene na platformi jedne kladionice, izvršili isplatu iznuđenog novca, naveli su iz PU Prijedor.