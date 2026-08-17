Nakon dva poništena postupka i brojnih žalbi: Grad Banjaluka raspisala treći tender za javnu rasvjetu

Grad Banjaluka ponovo je raspisao tender za izgradnju javne rasvjete na području grada po ESCO modelu, nakon što su prethodna dva postupka javne nabavke poništena.

Izvor: Pius Koller / imago stock&people / Profimedia

Procijenjena vrijednost novog tendera iznosi 30,265 miliona KM bez PDV-a, odnosno 35,410 miliona KM sa uračunatim PDV-om. Ovo je već treći tender koji Grad Banjaluka raspisuje za projekat modernizacije javne rasvjete po ESCO modelu.

Hronologija događaja

Prethodni tender, procijenjen na oko 35,4 miliona KM, poništila je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH nakon što su na njegovu dokumentaciju podnesene tri žalbe sa više od 60 žalbenih navoda.

Kancelarija za razmatranje žalbi prihvatila je veliki broj žalbenih navoda, a kao jedan od ključnih problema izdvojeno je pitanje predmeta javne nabavke, odnosno način na koji su u dokumentaciji objedinjene pojedine stavke.

Prema ranijim informacijama, na prvom tenderu posao je bio dodijeljen konzorcijumu koji je predvodila zagrebačka kompanija Končar, nakon čega su žalbe podnijele banjalučka kompanija ABC Solutions i firma El promet iz Laktaša, piše eKapija.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je potom, polovinom februara ove godine, poništila taj postupak.

Grad Banjaluka je krajem aprila ponovo raspisao tender gotovo iste vrijednosti, uz izmijenjene uslove u dijelu koji se odnosio na finansijske kapacitete ponuđača. U drugom postupku bilo je predviđeno da ukupan promet ponuđača u prethodne tri godine ne smije biti manji od 30 miliona KM, dok je u prvom tenderu taj prag iznosio 60 miliona KM.

Ni drugi pokušaj nije doveo do realizacije projekta, pa je raspisan novi postupak.

Projekat od početka izaziva pažnju

Plan modernizacije javne rasvjete u Banjaluci ranije je izazvao brojne polemike upravo zbog procijenjene vrijednosti projekta.

Prema ranije objavljenim podacima, idejnim projektom za adaptaciju i nadogradnju sistema javne rasvjete bili su predviđeni radovi vrijedni oko 13,4 miliona KM, što je značajno manje od ukupne vrijednosti ESCO tendera od oko 35,4 miliona KM sa PDV-om.

Kod ESCO modela, investitor odnosno pružalac energetske usluge ulaže u modernizaciju sistema, a ulaganje se potom vraća kroz ostvarene uštede energije i druge ugovorene efekte tokom perioda trajanja ugovora.