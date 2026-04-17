Novi tender za banjalučku rasvjetu: Stanivuković traži firmu za posao vrijedan 35,4 miliona KM

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ponovo je raspisao tender za javnu rasvjetu.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je ponovo raspisao tender za izgradnju javne rasvjete vrijedan 35,4 miliona maraka sa PDV-om.

Za razliku od prethodnog, poništenog tendera, Grad je ovaj put u tenderu za nabavku rasvjete po ESCO modelu zatražio da ukupan promet ponuđača u prethodne tri godine ne smije biti ispod 30 miliona KM. Poništenim tenderom traženo je da taj promet bude 60 miliona.

„Ponuđač mora dostaviti dokaz da posjeduje finansijska sredstva za izvršenje ugovora u iznosu od minimalno 15 miliona KM ili odgovarajućoj protuvrijednnosti u valuti sjedišta ponuđača“, stoji u tenderu.

Takođe, novim tenderom od ponuđača se traži i da su u prethodnih pet godina ugovorili ili izvršili najmanje pet ugovora sa istim ili sličnim predmetom kao što je predmet ove nabavke.

Zahtijevaju i da ponuđač ima više zaposlenih inženjera elektrotehnike sa odgovarajućim licencama, kao i jednog građevinskog inženjera.

Zatražili su i da ponuđač zapošljava 20 radnika elektrostruke, deset rukovaoca korpom sa autodizalicom, sedam radnika građevinske struke, kao i dva rukovaoca građevinskim mašinama sa odgovarajućim sertifikatama.

Traže i da zbog kompleksnosti radova firma koja će raditi ovaj posao posjeduje i vozilo za prevoz materijala sa dizalicom, kamion minimalne nosivosti 5,5 tona, deset autodizalica sa korpom visine minimalno 12 metara, kao i jednu autodizalicu sa korpom minimalne visine 22 metra, kao i vozilo za prevoz ljudi i opreme, sa minimalno 7 sjedećih mjesta.

Rok za prijem i otvaranje ponuda je 2. jun ove godine, prenosi Capital.

Podsjetimo, problem sa tenderom za javnu rasvjetu u Banjaluci trajao je mjesecima, a sve je počelo od toga kada je gradonačelnik Draško Stanivuković ovaj posao, vrijedan više od 35 miliona KM, povjerio hrvatskoj firmi “Končar”.

Odbornici Skupštine grada Banjaluka usvojili su set zaključaka kojima su tražili da tender bude obustavljen jer je štetan i jer se njime favorizuje samo jedna kompanija.