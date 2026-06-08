Letonija proglasila vazdušnu prijetnju: Stanovnicima upućeno dramatično upozorenje

Oružane snage Letonije upozoravaju na vazdušnu prijetnju iz Rusije. Stanovnici se pozivaju da ostanu u zatvorenom i prijave sumnjive objekte.

Izvor: Joseph EID / AFP / Profimedia

Oružane snage Letonije danas su izdale upozorenje na vazdušnu prijetnju za svoje regione koji se graniče sa Rusijom i Belorusijom, pozivajući stanovnike da ostanu u svojim domovima.

Potvrđeno je da je najmanje jedan dron ušao u letonski vazdušni prostor iz Rusije, rekao je vojni portparol Rojtersu. Avioni NATO-a oborili su dron u letonskom vazdušnom prostoru, saopštila je vojska.

"Nacionalne oružane snage Letonije obavještavaju - vazdušna prijetnja u letonskom vazdušnom prostoru. Potražite bezbjedno mjesto u zatvorenom prostoru. Ako vidite nisko leteći i sumnjiv objekat, ne približavajte mu se i pozovite 112. Bićete obaviješteni kada prijetnja prestane", rečeno je u saopštenju vojske, prenose letonski portali "Delfi" i "112.lv".

Vojni dronovi koji su posljednjih nedjelja zalutali u vazdušni prostor Finske, Estonije, Letonije i Litvanije izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini preliva na sjeverne granice NATO-a i Rusije.

Kako Ukrajina pojačava napade dugog dometa na ruske luke za prevoz nafte na Baltičkom moru, neki od njenih dronova su promašili svoje ciljeve i izazvali bezbjednosna upozorenja u susednim zemljama.

(Kurir/Rojters/MONDO)