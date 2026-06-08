logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Letonija proglasila vazdušnu prijetnju: Stanovnicima upućeno dramatično upozorenje

Letonija proglasila vazdušnu prijetnju: Stanovnicima upućeno dramatično upozorenje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Kurir
0

Oružane snage Letonije upozoravaju na vazdušnu prijetnju iz Rusije. Stanovnici se pozivaju da ostanu u zatvorenom i prijave sumnjive objekte.

dron Izvor: Joseph EID / AFP / Profimedia

Oružane snage Letonije danas su izdale upozorenje na vazdušnu prijetnju za svoje regione koji se graniče sa Rusijom i Belorusijom, pozivajući stanovnike da ostanu u svojim domovima.

Potvrđeno je da je najmanje jedan dron ušao u letonski vazdušni prostor iz Rusije, rekao je vojni portparol Rojtersu. Avioni NATO-a oborili su dron u letonskom vazdušnom prostoru, saopštila je vojska.

"Nacionalne oružane snage Letonije obavještavaju - vazdušna prijetnja u letonskom vazdušnom prostoru. Potražite bezbjedno mjesto u zatvorenom prostoru. Ako vidite nisko leteći i sumnjiv objekat, ne približavajte mu se i pozovite 112. Bićete obaviješteni kada prijetnja prestane", rečeno je u saopštenju vojske, prenose letonski portali "Delfi" i "112.lv".

Vojni dronovi koji su posljednjih nedjelja zalutali u vazdušni prostor Finske, Estonije, Letonije i Litvanije izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini preliva na sjeverne granice NATO-a i Rusije.

Kako Ukrajina pojačava napade dugog dometa na ruske luke za prevoz nafte na Baltičkom moru, neki od njenih dronova su promašili svoje ciljeve i izazvali bezbjednosna upozorenja u susednim zemljama.

(Kurir/Rojters/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Letonija NATO Rusija dron

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ