Vlada Letonije pala zbog ukrajinskih dronova: Premijerka podnosi ostavku poslije političke krize

Kriza izbila nakon pada dvije bespilotne letjelice i sukoba unutar vladajuće koalicije pred izbore.

Letonska premijerka Evika Siliņa najavila je da će danas podnijeti ostavku nakon političke krize izazvane incidentom sa ukrajinskim dronovima koji su ušli u vazdušni prostor Letonije.

"Podnosim ostavku, ali ne odustajem", poručila je premijerka u obraćanju javnosti na televiziji. Kako prenosi Reuters, Siliņa odlazi sa funkcije svega nekoliko mjeseci pred redovne parlamentarne izbore zakazane za oktobar.

Prema ustavu, predsjednik Letonije Edgars Rinkevičs sada treba da pokrene konsultacije o formiranju nove vlade, a sastanak sa predstavnicima parlamentarnih stranaka zakazan je za petak.

Politička kriza dodatno je eskalirala nakon što je stranka Progresivni povukla podršku vladajućoj koaliciji, čime je kabinet premijerke ostao bez parlamentarne većine.

Do raskola u vlasti došlo je nakon smene ministra odbrane Andrisa Sprudsa, člana Progresivnih, zbog načina na koji su institucije reagovale tokom incidenta sa ukrajinskim bespilotnim letelicama koje su, skrenuvši sa rute, iz pravca Rusije ušle u vazdušni prostor Letonije.

Tokom prošle nedelje dva ukrajinska drona pala su na teritoriju Letonije. Povrijeđenih nije bilo, ali je jedan dron izazvao manji požar u skladištu nafte, prenosi Euronews.

Građani su kritikovali vlasti zbog sporog reagovanja, navodeći da su upozorenja o incidentu dobili tek sat vremena nakon pada letjelica.

