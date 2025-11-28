logo
Srbija izbjegla bruku, ali Slovenci nisu: Već imamo dvije senzacije u kvalifikacijama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Slovenci poraženi od Estonaca, Letonci poklekli protiv Holanđana.

Srbija poražena od Estonije Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srbija je zabilježila prvu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, nadoknadila je ogromnu prednost Švajcaraca i na kraju slavila, a iznenađenje u prvom "prozoru" nisu izbjegli Slovenci koji su doživjeli šokantan poraz od Estonije poslije produžetka 94:93. 

Estonci su imali maksimalnih +11 na startu posljednje dionice, ali su Slovenci uspjeli da izbore dodatnih pet minuta gdje se nisu najbolje snašli. Drel je predvodio pobjednički tim sa 29 poena i po šest skokova i asistencija, dok ga je pratio sjajni Kulame sa 24 poena, pet skokova i tri asistencije. Upravo su njegovi potezi u završnici prelomili meč. Kod Slovenaca je prednjačio Hrovat sa 23 poena, po 15 su upisali Cerkvenik i Samar.

U okviru iste grupe H snage su odmjerile Češka i Švedska, a domaćin je slavio rezultatom 97:80. 

Tomaš Satoranski je prednjačio 16 poena i šest asistencija, ispratio ga je Peterka sa 15 poena, koliko je dodao i Sehnal. Kod Švedske najefikasniji je bio Borg sa 18 poena, dok je Hakanson odigrao nevjerovatan meč postigavši 15 poena i 15 asistencija.

Još jedno iznenađene viđeno je u Grupi F gdje su Holanđani pobijedili Letonce sa 78:86. Kuta je bio najefikasniji kod Holanđana sa 17 poena, Van Der Vurst ga je ispratio sa 16, odnosno Ngesan sa 15. Kod Letonaca najbolji je bio Lomaž sa 17, Klips je dodao 15.

