Stanovnici Česme upozoravaju: Novi most bez rasvjete i trotoara predstavlja rizik za pješake (Foto)

Autor Vesna Kerkez
Stanovnici naselja Česma upozoravaju na ozbiljne bezbjednosne propuste na novoizgrađenom mostu u Banjaluci – nema rasvjete ni završenog trotoara.

Banjaluka: Most u Česmi bez rasvjete i trotoara, građani traže odgovore

Stanovnici banjalučkog naselja Česma upozorili su na ozbiljne bezbjednosne nedostatke na nedavno otvorenom mostu, ističući da infrastruktura nije u potpunosti završena uprkos tome što je puštena u saobraćaj.

U dopisu upućenom medijima, građani navode da most i pristupne saobraćajnice nemaju uličnu rasvjetu, što u večernjim časovima značajno smanjuje vidljivost i povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.

Poseban problem, kako ističu, predstavlja nedovršen trotoar na spoju mosta i nadvožnjaka u dužini od oko 200 metara, zbog čega su pješaci primorani da se kreću kolovozom kojim već sada prolazi veliki broj vozila, uključujući teretna vozila i autobuse.

"Posebno zabrinjava situacija roditelja sa djecom u kolicima, koji nemaju drugu opciju nego da se kreću po saobraćajnici, što predstavlja ozbiljnu opasnost i pitanje je dana kada će doći do nesreće", upozoravaju građani.

Građani su pozvali nadležne u Gradskoj upravi Banjaluka i Javnom preduzeću "Putevi Republike Srpske" da odgovore na ključna pitanja.

"Smatramo da je neprihvatljivo da infrastrukturni objekat bude pušten u upotrebu bez osnovnih bezbjednosnih uslova za sve korisnike.
Ovim putem vas molimo da postavite pitanja nadležnima u Gradskoj upravi BanjaLuka i JP Putevi RS:
• Kada se planira završetak javne rasvjete na mostu i pristupnim saobraćajnicama?
• Kada će biti završen trotoar na kritičnoj dionici od oko 200 metara?
• Ko snosi odgovornost za puštanje u saobraćaj nedovršenog projekta?", ističe se u dopisu stanovnika Česme medijima. 

