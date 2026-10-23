Uhapšen vozač: "Golfom" udario dvanaestogodišnje dijete u Sarajevu

Dvanaestogodišnje dijete zadobilo je povrede opasne po život kada ga je na području sarajevske opštine Novi Grad udario "golf pet" kojim je upravljao Sarajlija H.M. (24), saopšteno je iz kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

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Ljekarsku pomoć povrijeđenom djetetu ukazala je ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, nakon čega je zadržano na daljem liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Uviđaj ove jučerašnje saobraćajne nezgode obavili su pripadnici kantonalne policije i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke.

Vozač H.M. je uhapšen.

(Srna)