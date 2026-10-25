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Stravična nesreća u Barseloni: Survali se autobus i automobil, povrijeđeno najmanje 40 osoba

Stravična nesreća u Barseloni: Survali se autobus i automobil, povrijeđeno najmanje 40 osoba

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U sudaru automobila i autobusa u Barseloni povrijeđeno je najmanje 40 ljudi, od kojih 20 teško.

Sudar autobusa i auta u Barseloni Izvor: Xavi Hurtado / Europa Press / Zuma Press / Profimedia

Najmanje 40 ljudi je povrijeđeno, od kojih 20 teško, u sudaru automobila i autobusa koji su pali niz 20 metara visok nasip na putu koji prolazi kroz naselje Fogars de Montklus u regionu Barselone, prenio je danas španski javni servis RTVE.

Na licu mjesta se nalazi 15 vozila Hitne pomoći, dva medicinska helikoptera i tri kombinovana tima Hitne pomoći i vatrogasaca, prenosi agencija Tačno.

Pored toga, vatrogasci su rasporedili 20 ekipa, među kojima i dvije specijalizovane za gorsko spasavanje, kako bi što prije stigli na mjesto nesreće.

Mnogi putnici uspjeli su sami da izađu i vrate se na put.

(MONDO)

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Tagovi

Barselona saobraćajna nesreća

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