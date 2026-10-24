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U slijetanju autobusa povrijeđeno 11 osoba, prevezeni na UKC Tuzla

U slijetanju autobusa povrijeđeno 11 osoba, prevezeni na UKC Tuzla

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Jedanaest osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi kada je autobus za javni prevoz putnika sletio s kolovoza u naselju Husino na magistralnom putu Tuzla - Sarajevo, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

U slijetanju autobusa povrijeđeno 11 osoba Izvor: YouTube/Screenshot

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u 6.10 časova.

Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Prema informacijama kojima raspolaže Uprava policije, do sada se u UKC javilo 11 povrijeđenih osoba.

O ovom događaju obaviješten je kantonalni tužilac.

Na mjestu događaja, osim policije, nalazi se i vještak saobraćajne struke.

Saobraćaj na ovoj dionici puta potpuno je obustavljen do okončanja uviđaja.

(Srna)

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Tagovi

Tuzla saobraćajna nesreća

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