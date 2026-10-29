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Slučaj podvođenja maloljetnica u Tuzli: Zbog iskorištavanja djevojčica osuđen na godinu dana i pušten iz pritvora

Slučaj podvođenja maloljetnica u Tuzli: Zbog iskorištavanja djevojčica osuđen na godinu dana i pušten iz pritvora

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Nedim Avdić osuđen je u Tuzli na godinu dana zatvora jer je plaćao za seksualne usluge dvjema djevojčicama, žrtvama trgovine ljudima. Nakon izricanja presude ukinut mu je pritvor. Postupak se nastavlja protiv još 11 osoba, među kojima je i sedam policajaca.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Kantonalni sud u Tuzli izrekao je Nedimu Avdiću iz Živinica kaznu zatvora u trajanju od godinu dana jer je koristio seksualne usluge dvije djevojčice i plaćao im za to, iako je bio svjestan da je riječ o žrtvama trgovine ljudima i osobama koje nisu navršile 18 godina života.
Nakon izricanja presude, Sud je ukinuo pritvor Avdiću i pušten je na slobodu.

Riječ je o krivičnom predmetu protiv ukupno 12 optuženih, među kojima je sedam policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, zbog krivičnog djela trgovina ljudima, u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije.

Avdić je proglašen krivim zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, počinjenim od sredine 2024. do jula 2025. godine, saopšteno je danas iz ovog suda.

Sporazum sa Tužilaštvom Tuzlanskog kantona optuženi i njegov branilac zaključili su 22. oktobra, dok se krivični postupak u odnosu na druge optužene nastavlja.

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Tagovi

Tuzla maloljetnici djevojčice

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