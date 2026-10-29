Obračun u Trebinju: U tuči povrijeđene četiri osobe, policija uhapsila petoricu

Četiri osobe povrijeđene su u tuči u Trebinju, a pet je uhapšeno.

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Uhapšena su R. J, N. K, Z. P, G. R. i S. R, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Okružno javno tužilaštvo Trebinje naredilo je dokumentovanje krivičnih djela tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti protiv R. J, tjelesna povreda i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija protiv N. K. i tjelesna povreda protiv Z. P, S. R. i G. R.

Policija iz Gacka sumnjiči lice M. Š. da je upisivalo radne sate u evidencije u dane kada nije bilo na poslu i na taj način oštetilo poslodavca za najmanje 5.000 KM.

Na teret mu se stavljaju krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i falsifikovanje ili uništavanje službene radnje i protiv njega je podnesen izvještaj trebinjskom Okružnom javnom tužilaštvu.