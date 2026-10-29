logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Obračun u Trebinju: U tuči povrijeđene četiri osobe, policija uhapsila petoricu

Obračun u Trebinju: U tuči povrijeđene četiri osobe, policija uhapsila petoricu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Četiri osobe povrijeđene su u tuči u Trebinju, a pet je uhapšeno.

Obračun u Trebinju: U tuči povrijeđene četiri osobe Izvor: Shutterstock

Uhapšena su R. J, N. K, Z. P, G. R. i S. R, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Okružno javno tužilaštvo Trebinje naredilo je dokumentovanje krivičnih djela tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti protiv R. J, tjelesna povreda i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija protiv N. K. i tjelesna povreda protiv Z. P, S. R. i G. R.

Policija iz Gacka sumnjiči lice M. Š. da je upisivalo radne sate u evidencije u dane kada nije bilo na poslu i na taj način oštetilo poslodavca za najmanje 5.000 KM.

Na teret mu se stavljaju krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i falsifikovanje ili uništavanje službene radnje i protiv njega je podnesen izvještaj trebinjskom Okružnom javnom tužilaštvu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tuča Trebinje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ