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"Ne odustajemo od zahtjeva": Mljekari odgodili proteste i blokade, traže diferenciran PDV i bolji plasman na EU tržište 1

"Ne odustajemo od zahtjeva": Mljekari odgodili proteste i blokade, traže diferenciran PDV i bolji plasman na EU tržište

Autor Dušan Volaš
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Zbog izuzetno teškog položaja proizvođača mlijeka u posljednjih pola godine u Bosni i Hercegovini, danas je u Gračanici održan zajednički sastanak mljekara iz Republike Srpske i Federacije BiH.

Mljekari iz BiH odgodili proteste i blokade, traže diferenciran PDV i bolji plasman na EU tržište Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona, i Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske, istakli su probleme s kojima se u posljednje vrijeme susreću mljekari iz FBiH i RS. Problemi su, kako su istakli, nastali zbog prekomjernog uvoza mlijeka koji se mjeri u milionima litara, te niske otkupne cijene mlijeka.

Kako su kazali, ovakvo stanje u mljekarstvu u cijeloj BiH je neodrživo. Naglasili su da se nova vlast ozbiljno mora pozabaviti mljekarima dok još nisu počeli zatvarati farme i prodavati stoku. Takođe su naglasili da u borbi za goli život moraju biti složni i jedinstveni.

"Imali smo dobar sastanak proizvođača mlijeka u Bosni i Hercegovini. Sagledali smo stanje mljekarske proizvodnje koja je u dubokoj krizi. Samo zajedničkim djelovanjem i pregovorima sa svim nivoima vlasti stanje bi se moglo popraviti, kako u proizvodnji mlijeka, tako i u izvozu crvenog mesa", rekao je Glibanović, prenosi "Avaz".

Dodao je da su prije sastanka razgovarali o radikalnim mjerama, protestima i blokadama.

"Ipak, pokušali smo u dogovoru sa svim predstavnicima udruženja mljekara iskoristiti zadnji atom snage na ispunjavanju naših zahtjeva i da odgodimo proteste i blokade. Svakako mi ne odustajemo od naših zahtjeva, koje smo pretočili u 10 zaključaka", rekao je Glibanović, dodajući da su mljekari zasad odustali od blokade državne granice.

Jedan od zaključaka sa sastanka je da se čim prije formira koordinacioni tim, koji će zastupati interese mljekara na svim nivoima vlasti i koordinirati aktivnosti oko izlaska iz krize proizvođača mlijeka.

Zaključeno je da će mljekari putem koordinacionog tima tražiti sastanak u Spoljnotrgovinskoj komori BiH, gdje bi iznijeli svoje probleme u ovom sektoru poljoprivredne proizvodnje. Tražiće da PDV na poljoprivredne proizvode bude diferenciran, te da se odredi osoba za komunikaciju sa EU u vezi s plasmanom mlijeka, jer, kako se moglo čuti danas na sastanku, sadašnja DKP mreža BiH ne može prodati ni litar mlijeka iz BiH.

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Tagovi

mljekari mljekarstvo uvoz izvoz BiH

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Komentari 1

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