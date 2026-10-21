BiH za devet mjeseci uvezla mliječne proizvode za 180,6 miliona KM, a izvezla za 108,3 miliona KM

BiH je u prvih devet mjeseci uvezla mlijeko i mliječne proizvode za 180,6 miliona KM, a izvezla za 108,3 miliona KM, pa je deficit u toj trgovini 72,3 miliona KM, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje.

Izvor: Stockah/Shutterstock

Prema pregledu za period od 1. januara do 30. septembra, u BiH je uvezeno 37,6 miliona kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda, a izvezeno 55,3 miliona kilograma. Izvoz je veći po količini, ali je vrijednosno manji, pa pokriva oko 60 odsto vrijednosti uvoza.

Najveću stavku u uvozu čine sir i skuta (mekani svježi sir). Uvezeno je 12,3 miliona kilograma, vrijednih 99,8 miliona KM, što je nešto više od 55 odsto ukupne vrijednosti uvoza. Izvoz sira i skute iznosio je 1,4 miliona kilograma, odnosno 16,1 milion KM.

U izvozu prednjače mlijeko i pavlaka, nekoncentrisani i bez dodatog šećera ili drugih sladila. Izvezeno je 38,5 miliona kilograma u vrijednosti od 51,4 miliona KM, što je oko 47 odsto ukupne vrijednosti izvoza. Uvoz iz te kategorije iznosio je 10 miliona kilograma, odnosno 27,1 milion KM.

Mlaćenica, kiselo mlijeko, pavlaka, jogurt, kefir i ostali fermentisani proizvodi bilježe uvoz od 10,2 miliona kilograma, vrijedan 30,1 milion KM, i izvoz od 14,7 miliona kilograma, vrijedan 32,1 milion KM. Uz mlijeko i pavlaku, to je jedina kategorija u kojoj je izvoz vrijednosno veći od uvoza.

Uvoz maslaca i drugih mliječnih masti iznosio je 1,3 miliona kilograma, odnosno 14,6 miliona KM, a izvoz 612 tona, odnosno 8,3 miliona KM. Uvezeno je i 3,2 miliona kilograma surutke za 5,9 miliona KM, dok je izvoz te kategorije bio simboličan: 63 tone, vrijedne oko 50.000 KM.

Najveća mjesečna vrijednost uvoza zabilježena je u februaru, 22,2 miliona KM, a najmanja u januaru, 16,3 miliona KM. Izvoz je bio najveći u augustu, 14,4 miliona KM, a najmanji u januaru, 9 miliona KM. U septembru je uvezeno za 20,9 miliona KM, a izvezeno za 12,5 miliona KM.