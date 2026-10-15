Uprkos rastu proizvodnje i otkupa: Nizak nivo konkurentnosti guši mljekarski sektor u BiH

Sektor mlijeka i mliječnih proizvoda zabilježio je umjeren rast proizvodnje, navedeno je u analizi za prošlu godinu koju je danas usvojio Savjet ministara.

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Ukupna proizvodnja sirovog mlijeka u prethodnoj godini iznosila je oko 619,7 miliona litara, što je rast od oko dva odsto u odnosu na godinu ranije, a 97 odsto mlijeka bilo je kravlje, dok su ovčije i kozije mlijeko bili znatno manje zastupljeni, pri čemu je ovčije mlijeko zabilježilo pad.

U prošloj godini otkupljeno je gotovo 300 miliona litara kravljeg mlijeka, što je rast od oko sedam odsto, dok je mljekarska industrija proizvela oko 260.000 tona mliječnih proizvoda, uz rast od oko tri odsto u odnosu na godinu ranije.

Analizu stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH za prethodnu godinu pripremilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, koje je ukazalo da su i dalje prisutne izražene strukturne slabosti u proizvodnji mlijeka poput niskog nivoa otkupa, ekstenzivne proizvodnje i nedovoljne tržišne integracija.

Naglašeno je da to ograničava razvijanje i konkurentnost ovog sektora, saopšteno je iz Savjeta ministara .

BiH je u prošloj godini uvezla oko 49,3 miliona kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda u vrijednosti od 253,2 miliona KM što je pad od pet odsto u vrijednosti i 24 odsto u količini u odnosu na raniju godinu, dok je iz BiH izvezeno 71,7 miliona kilograma u vrijednosti od 144,6 miliona KM.

U analizi je navedeno da je trgovinski deficit i dalje prisutan, ali je smanjen za 11 odsto, uz pokrivenost uvoza izvozom od 57,1 odsto.