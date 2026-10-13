Mljekari u FBiH prijete protestima i blokadom granica zbog uvoznog mlijeka i niskih otkupnih cijena

Mljekari u Federaciji BiH razmatraju izlazak na proteste i blokadu granice, uključujući zaustavljanje cisterni sa uvoznim mlijekom, zbog dugotrajnih problema u vezi sa otkupnim cijenama, smanjenjem otkupa domaćeg mlijeka i izostanka reakcije nadležnih.

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Farmeri upozoravaju da je ugrožena domaća proizvodnja i da je pred gašenjem, a iz Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona poručili su da bi situacija uskoro mogla da eskalira.

Predsjednik Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović rekao je da problemi traju od sredine prošle godine, a da proizvođači, uprkos pokušajima da pronađu rješenje kroz institucije, još nisu dobili konkretan odgovor na zahtjeve, prenose federalni mediji.

"Već od juna prošle godine, možda i ranije, imamo probleme kada je riječ o otkupnoj cijeni mlijeka i smanjenju otkupa. Otkupljivači govore da imaju viškove mlijeka, međutim, dobro znamo da na nivou BiH proizvodimo tek jednu trećinu potreba našeg stanovništva", naveo je Glibanović.

On smatra da se problem ne može posmatrati samo kroz prizmu navodnih viškova, već i kroz sve veće prisustvo uvoznih proizvoda koji su zbog povoljnijih uslova proizvodnje i podrške poljoprivredi u zemljama iz kojih dolaze često konkurentniji cijenom.

Prema podacima kojima raspolaže kantonalno Udruženje mljekara, BiH je lani uvezla 250 miliona litara mlijeka iz trećih zemalja, a Glibanović je upozorio da takva kretanja, uz nedovoljnu zaštitu domaće proizvodnje, dodatno pogoršavaju položaj domaćih farmera.

"Kao proizvođači smo razočarani u institucije. Federalno ministarstvo trebalo je da reaguje i razgovara sa otkupljivačima i proizvođačima kako bi se dogovorila buduća saradnja i prevazišla ovakva situacija. Smatramo da se mora pronaći način da se podsticaji namijenjeni poljoprivrednicima ne obesmisle smanjenjem otkupne cijene mlijeka", istakao je Glibanović.

Kada je riječ o mogućim ograničenjima uvoza, Glibanović smatra da bi direktna zabrana mogla biti problematična zbog međunarodnih trgovinskih sporazuma, uključujući Ceftu, ali vjeruje da je potrebno razmotriti druge mehanizme zaštite domaće proizvodnje.