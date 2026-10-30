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OFAK produžio operativnu licencu NIS-u: Poznato i do kog datuma

OFAK produžio operativnu licencu NIS-u: Poznato i do kog datuma

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije.

OFAK produžio operativnu licencu NIS-u Izvor: Adam Radosavljevic/shutterstock

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 11. decembra, saznaje agencija Tačno.

Prethodna licencavažila je do danas, 30. oktobra.

Licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gaspromnjeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a takođe ističe danas, kao i licenca OFAK-a kojom se Jadranskom naftovodu (JANAF) dozvoljava da transportuje sirovu naftu do NIS-a.

(Mondo)

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Tagovi

NIS licenca Naftna industrija Srbije

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