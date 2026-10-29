Inicijativa prevoznika iz BiH: Traže olakšan režim viza za vozače u Njemačkoj, Austriji i još tri zemlje

Prestavnik Konzorcijuma "Logistika" Zijad Šarić izjavio je danas da prevoznici od zajedničkih institucija traže da se hitno pokrenu procedure bilateralnog izdavanja viza sa pojedinim zemljama Evropske unije za vozače na isti način kako je to urađeno sa Hrvatskom.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

"To su NJemačka, Slovenija, Austrija, Italija i Mađarska i kada bi to bilo urađeno rasteretilo bi prevoznike i na taj način bismo došli do konačnog rješenja kada bismo dobili D vize i od ovih zemalja", rekao je Šarić novinarima nakon sastanka radne grupe za rješavanje problema vozača u Šengenu.

Šarić je naveo da bi se trebala pokrenuti inicijativa kojom bi se prevoznicima uvele subvencije na gorivo, obzirom na rast cijena.

Još jedna inicijativa pokrenuta danas je i da entitetske vlade pomognu prevoznicima kroz samodoprinose.

"Da se kao tekstilnom sektoru uvede 50 odsto obaveza na samodoprinose i na taj način bi se smanjio dio troškova", naveo je Šarić.

Prema njegovim riječima, prevoznici iz BiH sele kapacitete iz BiH najčešće u Hrvatsku i Sloveniju, a već 30 odsto kapaciteta je napustilo BiH.

"Imamo saznanja i da su prevoznici preselili kapacitete u Slovačku i Češku, a neki hoće u Mađarsku i Crnu Goru", rekao je Šarić.

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da veliki broj firmi i vozača iz BiH odlazi, te da je vrijeme da se institucije probude i da ovaj problem tretiraju kao krizu.

"Ako se ovo nastavi procjena je da će doći do poskupljenja transportnih troškova, što znači poskupljenje troškova života, a to niko ne želi", istakao je Forto.

Forto je dodao da su određene olakšice za prevoznike poput izdavanja treće tablice i jeftinijih međunarodnih dozvola za prevoz, "zapele u proceduri".

On je rekao i da radnoj grupi mandat ističe krajem godine, te da su prevoznici naveli da je potrebno da ona nastavi svoj rad.

"Tražićemo od Savjeta ministara novi mandat ovoj grupi ili da proširimo ovlašćenja i da usvojimo odluku o formiranju odbora za olakšice u transportu što je mnogo šire od ovoga što trenutno imamo", zaključio je Forto.

Radnu grupu čine predstavnici Savjeta ministara, Spoljnotrgovinske komore, privrednih komora Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta i Konzorcijuma "Logistika", uz dodatno uključene predstavnike Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, Direkcije za evropske integracije, Uprave za indirektno oporezivanje i Granične policije.