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Cijena nafte na najvišem nivou u pet mjeseci: "Brent" premašio 118 dolara, berze u padu

Cijena nafte na najvišem nivou u pet mjeseci: "Brent" premašio 118 dolara, berze u padu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Cijena nafte na svjetskom tržištu dostigla je danas najviši iznos u proteklih pet mjeseci.

Cijena nafte na najvišem nivou u pet mjeseci Izvor: FXQuadro/Shutterstock

Cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora u Londonu je porasla za 2,8 odsto i sada iznosi više od 118 dolara po barelu, što je izazvalo pad na berzama u Americi i Evropi.

Rast cijene nafte uslijedio je nakon izvještaja američkog dnevnika "NJujork tajms" da Amerika i Izrael izrađuju planove za obnovu udara na Iran nakon izbora u Americi u novembru.

Cijena nafte porasla je za više od četiri odsto tokom sedmice, što je povećalo pritisak na berzu akcija.

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