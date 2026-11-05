logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slučaj vojnog skladišta kod Novog Travnika: Tužilaštvo BiH istražuje nestanak 226.000 litara goriva

Slučaj vojnog skladišta kod Novog Travnika: Tužilaštvo BiH istražuje nestanak 226.000 litara goriva

0

Tužilaštvo BiH preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi sa manjkom od 226.000 litara dizel-goriva registrovanog u vojnom skladištu "Stojkovići" kod Novog Travnika, potvrđeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji.

Izvještaj Oružanih snaga dostavljen tužiocu: Istražuje se manjak 226.000 litara dizela Izvor: Shutterstock

Iz Tužilaštva BiH ističu da je o svemu usmenim putem obavješten dežurni tužilac, a da je naknadno dostavljen izvještaj Oružanih snaga BiH.

Napominju da će javnost biti obaviještena kada bude donesena tužilačka odluka.

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović ukazao je u izjavi Srni 28. oktobra da manjak od 226.000 litara dizel-goriva u vojnom skladištu "Stojkovići" kod Novog Travnika predstavlja ozbiljan skandal u sistemu odbrane koji ne smije ostati bez institucionalnog odgovora.

Goganović je naveo da su podaci o nestanku dizel-goriva navedeni u zvaničnom dokumentu Oružanih snaga BiH i komisije koja je formirana, ali je za sva dodatna pitanja uputio na ministra odbrane Zukana Heleza.

On je pozvao Tužilaštvo BiH i druge nadležne institucije da hitno utvrde sve okolnosti nestanka dizel-goriva, krivičnu odgovornost i odgovorne pojednice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Oružane snage BiH - OS BiH gorivo Tužilaštvo BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ