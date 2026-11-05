Slučaj vojnog skladišta kod Novog Travnika: Tužilaštvo BiH istražuje nestanak 226.000 litara goriva

Tužilaštvo BiH preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi sa manjkom od 226.000 litara dizel-goriva registrovanog u vojnom skladištu "Stojkovići" kod Novog Travnika, potvrđeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji.

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Iz Tužilaštva BiH ističu da je o svemu usmenim putem obavješten dežurni tužilac, a da je naknadno dostavljen izvještaj Oružanih snaga BiH.

Napominju da će javnost biti obaviještena kada bude donesena tužilačka odluka.

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović ukazao je u izjavi Srni 28. oktobra da manjak od 226.000 litara dizel-goriva u vojnom skladištu "Stojkovići" kod Novog Travnika predstavlja ozbiljan skandal u sistemu odbrane koji ne smije ostati bez institucionalnog odgovora.

Goganović je naveo da su podaci o nestanku dizel-goriva navedeni u zvaničnom dokumentu Oružanih snaga BiH i komisije koja je formirana, ali je za sva dodatna pitanja uputio na ministra odbrane Zukana Heleza.

On je pozvao Tužilaštvo BiH i druge nadležne institucije da hitno utvrde sve okolnosti nestanka dizel-goriva, krivičnu odgovornost i odgovorne pojednice.