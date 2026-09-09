Oružane snage BiH dopremile vodu divljim konjima kod Livna

Oružane snage BiH dopremile su pitku vodu divljim konjima na visoravni Kruzi kod Livna, kojima je zbog nepovoljnih vremenskih uslova potrebna pomoć.

Izvor: Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH

Dok su njihove jedinice angažovane na gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, pripadnici Oružanih snaga BiH ovih dana pomažu i na jedan drugačiji način – dopremaju vodu divljim konjima na visoravni Kruzi kod Livna.

Po naredbi ministra odbrane BiH, pripadnici 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade angažovani su na dopremi pitke vode za konje, kojima je zbog nepovoljnih vremenskih uslova dodatno otežano obezbjeđivanje vode.

Za tu namjenu koristi se cisterna Oružanih snaga BiH, čime je omogućen pristup vodi ovim životinjama.

Divlji konji jedno su od najpoznatijih prirodnih obilježja livanjskog kraja, ali i vrijedan dio prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Njihovo očuvanje godinama privlači pažnju upravo zbog specifičnih uslova u kojima žive, a pomoć u obezbjeđivanju vode posebno je značajna u periodima nepovoljnih vremenskih prilika.