Niko neće da pomogne livanjskom divljem konju: Skapava na suncu, svi prebacuju odgovornost (FOTO)

Divlji konji koji žive kod Livna posebna su atrakcija. Dolaze ljudi sa svih strana svijeta da ih vide, a lokalci su ponosni na njih. Sve dok se jedan ne razboli. Tada ponestaje onih koji žele da se bave njime.

Izvor: Ajdin Kamber

Novinarka Vanja Stokić podijelila je na svom Facebooku fotografije jednog konja koji je povrijeđen i vjerovatno bolestan, ali, kaže, niko neće da mu pomogne.

"Našli smo u Livnu povrijeđenog divljeg konja, prednja lijeva noga mu je natečena, jako malo može da se osloni na nju. Nema koga nismo kontaktirali. Od različitih službi do nevladinih organizacija, veterinara iz nekoliko gradova pa i agencija koje vode turiste u obilazak konja. U suštini niko ne želi da se bavi njim! Niko nije nadležan, svi prebacuju na nekog drugog, svi imaju prečeg posla. Došli smo do toga da, ako želimo da neko uopšte dođe do njega i pogleda povredu, sami trebamo to da finansiramo. A čak je i za to teško naći osobu koja pristaje da dođe!", napisala je Stokić uz fotografije.

Kaže i da je konj u toliko lošem stanju da su mislili da je krepao.

"Istovremeno se svi busaju u prsa i diče konjima, da ne spominjem da svi lijepo zarađuju na njima! Nas dvoje mu svaki dan nosimo jabuke, mrkve i zob, kao i čistu vodu. Juče smo ga zatekli da leži i pomislili da je mrtav, doslovno smo ga krenuli oplakivati. Ali kako smo se približili, on je ustao. Miran je, jede nam iz ruke i dopušta da ga malo mazimo. Ali je i slabiji iz dana u dan, konstantno je na suncu, nema gdje da se skloni. Njemu vrijeme ističe, mi dosađujemo svima čije brojeve dobijemo, a ljudi nas samo skidaju s dnevnog reda", kaže Vanja.

(MONDO)