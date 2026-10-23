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Završena najveća ovogodišnja vojna vježba u BiH: Na Manjači 1.200 pripadnika OS BiH i NATO ocjenjivača

Završena najveća ovogodišnja vojna vježba u BiH: Na Manjači 1.200 pripadnika OS BiH i NATO ocjenjivača

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Na Manjači je uspješno završena vježba Trenutni odgovor 26 sa 1.200 učesnika.

Završena vježba Trenutni odgovor 26 na Manjači Izvor: Oružane snage BiH

Na Glavnom poligonu za obuku na Manjači danas je uspješno završena vježba "Trenutni odgovor 26" na kojoj je učestvovao ukupno 1.200 pripadnika deklarisanih jedinica Oružanih snaga BiH, direktorijata vježbe i ocjenjivačkih struktura NATO Komande združenih snaga u Napulju i sertifikovanih ocjenjivača iz Oružanih snaga BiH.

Prema broju učesnika, ciljevima i zadacima vježba je najveći i najkompleksniji događaj koji su imale Oružane snage BiH u ovoj godini, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Prilikom izvođenja vježbe deklarisane jedinice Oružanih snaga BiH provjerile su nivo osposobljenosti i obučenosti personala za realizaciju zadataka u međunarodnom okruženju, te kroz sprovođenje taktika, tehnika i procedure demonstrirale interoperabilnost i kompatibilnost sa partnerskim zemljama i članicama NATO saveza.

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnik Gojko Knežević izrazio je zadovoljstvo realizovanom vježbom, te zahvalio svima na angažmanu i podršci.

"Na osnovu uvida koji sam ostvario kontrolom jedinica u pripremnoj fazi, te informacija koje su mi pristizale sa terena tokom realizacije, uvjeren sam da je cilj vježbe ostvaren u potpunosti, ali ipak sačekaćemo konačno mišljenje domaćih i međunarodnih ocjenjivača", naglasio je general Knežević.

Direktor vježbe, brigadni general Jasmin Čajić naglasio da je vježba sprovedena bez bezbjednosnih incidenata, uz visok nivo profesionalizma, poštivanje propisanih procedura i izvršavanje postavljenih zadataka.

Prema inicijalnom izvještaju dobijenom od NATO ocjenjivačkog tima Komande združenih snaga Napulj, ocjene za prikazane operativne sposobnosti u svih sedam područja ocjenjivanja po Konceptu operativnih sposobnosti deklarisanih jedinica Oružanih snaga BiH su izuzetno visoke, dok će konačne rezultate ocjenjivanja potvrditi nadležni NATO timovi.

Pripadnici Oružanih snaga BiH pokazali visok nivo osposobljenosti i spremnosti za izvršavanje dodijeljenih zadataka u području operacija.

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Tagovi

Oružane snage BiH - OS BiH vojna vježba

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