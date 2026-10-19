Na Manjači je počela vježba "Trenutni odgovor 26", u kojoj učestvuje oko 1.200 pripadnika Oružanih snaga BiH uz podršku NATO ocjenjivačkih timova.

Izvor: Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH

Na Glavnom poligonu za obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači danas je počela vježba "Trenutni odgovor 26", najveća i organizacijski najsloženija aktivnost OS BiH u ovoj godini, u kojoj učestvuje oko 1.200 pripadnika.

Vježba je zvanično počela 19. oktobra postrojavanjem deklarisanih jedinica i Direktorijata vježbe, a podršku pružaju ocjenjivački timovi NATO-ove Savezničke komande združenih snaga iz Napulja (JFC Naples).

Cilj vježbe je sprovođenje ponovnog NATO ocjenjivanja (re-NEL 2) Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG), voda Vojne policije i voda za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (EOD vod).

Vidi opis Vježba "Trenutni odgovor 26" počela na Manjači: Učestvuje 1.200 pripadnika OS BiH Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ocjenjivanje se sprovodi u skladu sa NATO konceptom operativnih sposobnosti, procjenjivanja i povratnih informacija (OCC E&F). NATO ocjenjivačkim timovima rukovodi glavni monitoring oficir, pukovnik Robert Marcijano.

Vježbom ispred Oružanih snaga BiH rukovodi direktor vježbe, brigadni general dr Jasmin Čajić, koji je istakao da su jedinice, na osnovu rezultata pripremne faze, spremne za predstojeći izazov.

"Od pripadnika Oružanih snaga BiH očekujem visok stepen profesionalizma, obučenosti i motivisanosti u izvršavanju dodijeljenih misija, s ciljem ispunjavanja elemenata neophodnih za dostizanje strogih međunarodnih kriterijuma i NATO standarda", poručio je Čajić.

Posebno je naglasio značaj bezbjednosti svih učesnika, zakonitog postupanja, profesionalizma i poštovanja propisanih procedura.

Postrojavanju učesnika na Manjači prisustvovali su komandant Operativne komande OS BiH, generalmajor Mirzet Lubenović, generali Oružanih snaga BiH, komandanti jedinica koje učestvuju u vježbi, kao i predstavnici NATO štaba u Sarajevu.

Planirano je da vježba "Trenutni odgovor 26" na poligonu Manjača traje do 23. oktobra 2026. godine.