Brod potonuo kod Istanbula nakon sudara sa tankerom: Nestalo 10 članova posade

Turski teretni brod "Tugberk Imamoglu" potonuo je kod Istanbula nakon sudara sa tankerom "Alsu". U toku je potraga za 10 članova posade.

Izvor: Mesut Karaduman / AFP / Profimedia

Turski teretni brod "Tugberk Imamoglu" potonuo je danas u Mramornom moru kod Istanbula nakon sudara sa tankerom "Alsu", a svih 10 članova posade vodi se kao nestalo.

Na brodu se nalazilo 10 pomoraca, uključujući kapetana, a svi su bili turski državljani, saopštile su turske vlasti.

Turski ministar saobraćaja Abdulkadir Uraloglu rekao je da je brod potonuo veoma brzo, za oko 11 minuta.

"Niko nije pronađen živ", rekao je Uraloglu.

Two Turkish flagged ships collided in the Marmara Sea about 18 miles off Silivri at 3am. The cargo ship Tuğberk İmamoğlu, carrying rolled steel, sank within minutes; its 10 crew are missing. The tanker Alsu shows no damage. 14 rescue vessels and a helicopter are searching.… — Open Source Intelligence (@osint42)September 2, 2026

Dva helikoptera i 12 brodova učestvuju u akciji potrage i spasavanja.

Signal za pomoć primljen je sa broda "Tugberk Imamoglu", a prvo plovilo za spasavanje stiglo je na mjesto nesreće u 4.10 časova.

Do sudara je došlo oko tri časa ujutru, kada se teretni brod, koji je prevozio čelik u koturovima, sudario sa tankerom "Alsu", koji plovi pod turskom zastavom.

Nesreća se dogodila oko 32 kilometra južno od Silivrija, zapadnog predgrađa Istanbula.

Turska Generalna direkcija za pomorstvo saopštila je da su pronađeni čamac za spasavanje i drugi ostaci broda, ali da nema tragova članova posade.

"Procjenjuje se da je brod Tugberk Imamoglu potonuo jer nije odgovarao na pozive", navodi se u saopštenju pomorske uprave.