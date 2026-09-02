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Brod potonuo kod Istanbula nakon sudara sa tankerom: Nestalo 10 članova posade

Brod potonuo kod Istanbula nakon sudara sa tankerom: Nestalo 10 članova posade

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Agencije
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Turski teretni brod "Tugberk Imamoglu" potonuo je kod Istanbula nakon sudara sa tankerom "Alsu". U toku je potraga za 10 članova posade.

Teretni brod potonuo kod Istanbula: Deset članova posade nestalo nakon sudara Izvor: Mesut Karaduman / AFP / Profimedia

Turski teretni brod "Tugberk Imamoglu" potonuo je danas u Mramornom moru kod Istanbula nakon sudara sa tankerom "Alsu", a svih 10 članova posade vodi se kao nestalo.

Na brodu se nalazilo 10 pomoraca, uključujući kapetana, a svi su bili turski državljani, saopštile su turske vlasti.

Turski ministar saobraćaja Abdulkadir Uraloglu rekao je da je brod potonuo veoma brzo, za oko 11 minuta.

"Niko nije pronađen živ", rekao je Uraloglu.

Dva helikoptera i 12 brodova učestvuju u akciji potrage i spasavanja.

Signal za pomoć primljen je sa broda "Tugberk Imamoglu", a prvo plovilo za spasavanje stiglo je na mjesto nesreće u 4.10 časova.

Do sudara je došlo oko tri časa ujutru, kada se teretni brod, koji je prevozio čelik u koturovima, sudario sa tankerom "Alsu", koji plovi pod turskom zastavom.

Nesreća se dogodila oko 32 kilometra južno od Silivrija, zapadnog predgrađa Istanbula.

Turska Generalna direkcija za pomorstvo saopštila je da su pronađeni čamac za spasavanje i drugi ostaci broda, ali da nema tragova članova posade.

"Procjenjuje se da je brod Tugberk Imamoglu potonuo jer nije odgovarao na pozive", navodi se u saopštenju pomorske uprave.

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Turska brodolom Istanbul

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